Le groupe GL Events (Lyon, 69), leader mondial de l'événementiel, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 107M€. Le groupe accélère son développement en Asie et prendra ainsi des positions significatives sur ce continent devenu stratégique tant par la croissance interne que par son pouvoir d'attractivité. GL Events étudie également des opportunités de développement en croissance interne au Moyen-Orient et dans le Pacifique. A travers cette levée de fonds, la société souhaite prolonger la dynamique d'ores et déjà engagée en renforçant sa capacité à saisir les opportunités d'acquisition, la prise en gestion de nouveaux sites et à investir pour développer sa présence, notamment en Chine et au Japon. Deux déclarations d'intention sous conditions suspensives ont été signées en vue de prendre des participations majoritaires dans des sociétés chinoises, organisatrices de salon. Le groupe a également engagé des discussions avec une autre cible, pour une prise de participation majoritaire. A l'issue de ces acquisitions, GL Events sera implanté dans 11 villes et présent sur ses 3 métiers en Chine.