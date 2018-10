Ysance (Paris, 75), éditeur d’une plateforme marketing dédiée aux retailers, la "Retail Marketing Platform", et société de services spécialisée dans les plateformes data, annonce que des négociations exclusives sont en cours afin d’acquérir Mazeberry (Lille, 59), éditeur des solutions "Mazeberry Attribution" et "Mazeberry Merchandising". Le nouvel ensemble est ainsi constitué de 160 collaborateurs, 2 bureaux et 250 clients opérant dans le monde entier. Le recrutement de 50 nouveaux talents dédiés à l’expertise Retail, Marketing et Intelligence Artificielle viendra prochainement étoffer l’équipe déjà en place, pour rayonner davantage sur Paris, Lille et à l’International. Thibaut Lemay, CEO de Mazeberry, prend la direction des activités SaaS d'Ysance et de Mazeberry réunies. Romain Baert est nommé directeur de l’avant-vente. Les équipes techniques et produit de Mazeberry, menées par Julien Decroix, intègrent les équipes produits et engineering d'Ysance, respectivement dirigées par Marc Vallée et Cédric Desprès.