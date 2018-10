Un peu plus d'un an après le rachat de la société bretonne Sodiavi (cf. First ECO du 09/06/2017), le groupe sarthois Bobet, spécialiste des équipements et fournitures pour l'agroalimentaire, annonce l'acquisition de la société VNP (Vendée Négoce Petitgas) à Luçon (85 ; 2 salariés, 500K€ de CA). Créée en 2001 par Jean-Max Petitgas, VNP est spécialisée dans la fabrication, la maintenance et la distribution de matériel d'abattage avicole. Avec ce nouveau rachat, Bobet confirme sa volonté de faire partie des acteurs majeurs d'un marché encore relativement atomisé. Pour cela, il prépare le regroupement de ses activités liées à l'abattage de volailles au sein d'un nouveau pôle dénommé "Volatek", basé à Champagné (72). Parmi les premiers objectifs de celui-ci : renforcer la gamme distribuée et lancer la création de ses propres produits Volatek, grâce à la mise en place, à très court terme, d'un bureau d'études dédié (recrutement d'un ingénieur études en cours). Opérationnel au 1er janvier 2019 (outils de communication, bureau d'études...), Volatek représentera 5 collaborateurs pour un CA d'1,2M€.