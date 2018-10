Le 3 octobre 2018, la nouvelle biscuiterie bio Jean et Lisette (filiale de Léa Nature - Périgny, 17) sera inaugurée à Saint-Jean-d'Angély (cf. First ECO du 17/05/2017). L'entreprise devrait bénéficier de deux aides européennes pour se développer : 878K€ pour ses équipements de production (Fonds européen de développement régional) et 359K€ pour développer l'économie rurale (fonds européen agricole). La société devrait créer 27 emplois d'ici à 2020. Elle table sur un CA de 7M€ pour 2020 ainsi que sur une production de 8 millions de paquets de biscuits par an à l'horizon 2022.