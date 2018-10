Dans le cadre de sa stratégie de développement, l'Institut Paul Bocuse (Ecully, 69), grâce au soutien de la Fondation G&G Pélisson pour l'Institut Paul Bocuse, lance un grand chantier d'extension et de modernisation de ses infrastructures pour le hisser au niveau des standards pédagogiques et environnementaux internationaux, et offrir aux étudiants l'architecture d'un campus permettant de vivre et de travailler autrement dans un environnement applicatif unique. A cette occasion, une levée de fonds sera lancée auprès du public et des entreprises. Ce projet horizon 2020 prévoit notamment le doublement des capacités d'accueil sur un campus offrant plus de 16.000m² d'infrastructures modernes équipées des dernières technologies en créant 3 pôles distincts : - un pôle dédié à l'hôtellerie et au foodservice avec 5.000m² d'infrastructures et d'équipements pédagogiques de pointe ; - un pôle dédié aux arts culinaires avec 17 laboratoires de cuisine, pâtisserie, boulangerie ; - un pôle dédié à l'innovation et l'entrepreneuriat avec notamment l'ouverture d'un nouvel environnement applicatif et de recherche dédié à l'événementiel et à la création de concepts hôtelier et de restauration.