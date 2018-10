Eiffage Aménagement (Vélizy-Villacoublay, 78) et Eiffage Immobilier (Vélizy-Villacoublay) développent un nouveau quartier à cheval sur les communes de Pau (64) et de Bizanos (64). Situé sur l'ancien site des usines Dehousse (4ha), il s'étendra sur 35.000m² et comprendra des logements, bureaux, commerces et services. Un pôle médical est notamment en projet. Les architectes retenus sont BC+A (Billère, 64), Meu/Lalucaa (présent à L'Union, 31, et à Billère) et ANMA (basée à Paris, 75, et présente à Bordeaux, 33). Le début des travaux est espéré fin 2019 pour une livraison à partir de 2021.