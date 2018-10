Le groupe de logistique industrielle et portuaire Idéa (Montoir-de-Bretagne, 44 ; 1.200 collaborateurs) et Buss Offshore Solutions (Hambourg, Allemagne) annoncent la création d'une joint-venture baptisée Buss IDEA Offshore et regroupant les expériences et les compétences originelles des deux sociétés afin de garantir un support logistique global pour le marché éolien français. Grâce à ses multiples expériences dans l’éolien offshore et à ses compétences logistiques, Buss IDEA Offshore sera au service de ses clients pour assurer le succès du marché français en développement. La fusion arrive au bon moment, compte tenu des projets à naître ces prochaines années. La joint venture aura ainsi une contribution significative dans l’atteinte des objectifs que le gouvernement français s’est fixés : produire, d’ici 2030, 40% de son énergie grâce aux énergies renouvelables.