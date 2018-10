La Cavac, coopérative agricole basée à La Roche-sur-Yon (85 ; 1.350 salariés, près de 1Md€ de CA), accélère son développement et renforce son pôle agroalimentaire, au travers d’une nouvelle prise de participations dans deux PME régionales : la biscuiterie et pâtisserie Les P’tits Amoureux basée à Ardin (79 ; près de 30 personnes) et la crêperie artisanale Catel Roc à Treillières (44 ; 13 salariés). Ces acquisitions viennent compléter le secteur boulangerie-pâtisserie déjà constitué au niveau du groupe avec la filiale Biofournil. Leader de la panification bio, cette dernière produit des pains, des brioches ainsi que des biscuits biologiques (marque Le Petit Mouzillon). Forte de ces nouvelles activités de transformation, la Cavac entend élargir son savoir-faire agroalimentaire, en exploitant les synergies, et ainsi développer son potentiel d’innovation.