InnovaFeed (Évry, 91), une entreprise biotechnologique qui commercialise une nouvelle source de protéines provenant de l’élevage d’insectes et destinée à l'alimentation animale, implantera son prochain site de production à Nesle (80), à la faveur d'un partenariat avec le sucrier Tereos (Moussy-le-Vieux, 77), qui possède une amidonnerie à proximité. Ce dernier valorisera localement des coproduits de l’amidonnerie en aliments de base pour l’élevage des insectes. Cette association sur Nesle crée des synergies industrielles avec de nouveaux bénéfices environnementaux et économiques au niveau régional. Ce nouveau site aura une capacité 10 fois supérieure au site actuel de Gouzeaucourt (59). Il créera plus de 110 emplois directs pour des postes d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs. Sa mise en exploitation est prévue pour le dernier trimestre 2019.