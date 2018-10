Valneva (Saint-Herblain, 44), société de biotechnologie dédiée au développement, à la production et à la commercialisation de vaccins innovants, a annoncé, le 27 septembre 2018, une levée de fonds d'un montant total d’environ 50M€ dans le cadre d’un placement privé en actions ordinaires. L’opération, principalement souscrite par des investisseurs américains spécialistes du secteur de la santé et également soutenue par certains des principaux actionnaires du groupe, a été sursouscrite. Les fonds levés seront alloués au développement des programmes cliniques de Valneva, et notamment de ces candidats vaccins contre le Chikungunya et la maladie de Lyme, ainsi qu’au financement de son fonds de roulement et plus généralement de son activité. Le produit d’émission net vient renforcer la trésorerie du Groupe, qui s’élevait à 37,7M€ à fin juin 2018.