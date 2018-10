Le conseil d'administration du Cluster Nutravita (Saint-Beauzire, 63), réuni dans les locaux de Clermont Auvergne Montagne, a validé le projet de fusion avec le Pôle de Compétitivité Céréales Vallée (Saint-Beauzire). Fortes de leurs complémentarités, les deux structures portent désormais une ambition commune : devenir le leader européen en prévention-santé des ingrédients fonctionnels d'origine végétale. Chaque réseau pourra ainsi accéder à de nouvelles expertises et collaborations possibles, à de nouveaux leviers d'innovation... Le nouvel ensemble proposera ainsi une offre différenciante et unique sur le territoire, qui s'appuiera sur une filière maîtrisée de la production végétale jusqu'à la validation préclinique et clinique des ingrédients destinés à l'alimentation animale, au secteur agroalimentaire ou encore à la pharmacie.