Filiale du groupe DCB International dédiée à la promotion et au développement de plates-formes logistiques et de messageries en France, DCB Logistics (Lyon, 69) s'est positionnée sur un terrain de 20ha à proximité de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, afin d'y réaliser un projet logistique multi-typologie de 15 mètres de haut. Le démarrage des travaux est prévu au troisième trimestre 2019 pour une livraison en 2020. Ce bâtiment technique de plus de 100.000m², incluant environ 8.000m² de bureaux et locaux sociaux, se voudra écologique et autosuffisant. Par ailleurs, DCB Logistics vient d'inaugurer sa première filiale : DCB Logistics Italia, à Milan. La filiale, dirigée par une équipe franco-italienne, prévoit une première opération à Turin, pour un projet à la fois de messagerie et de logistique.