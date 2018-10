Le volailler Vey (Polignac, 43) a repris le producteur de volailles Sedivol (34 personnes ; CA prév. 2018 : 5,6M€ ; Isserteaux, 63). Vey fait partie depuis 2008 du pôle agroalimentaire du fonds lyonnais d'investissement entrepreneurial Solexia (Lyon, 69). Sedivol devient la 5ème entreprise du pôle, qui représente désormais 41,4M€ soit plus de 65% du CA de Solexia. Très rapidement, des investissements seront réalisés : du matériel informatique plus moderne et plus performant, la mise en place du logiciel SAP Business One pour la gestion des commandes et des stocks... Des travaux de modernisation seront entrepris dans l'atelier d'abattage et de découpe en priorité.