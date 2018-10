Valbiotis (Périgny, 17), entreprise de R&D engagée dans l'innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonçait une levée de fonds en septembre 2018 (cf. First ECO du 24/09/2018). L'augmentation de capital par placement privé a été un succès et a permis de réunir 2,3M€. Valbiotis entend ainsi financer : - l'accélération du déploiement marketing, - les travaux de recherche préclinique de Valedia, - la préparation du lancement des études cliniques de Phase IIb pour Valedia, - la préparation au lancement de l'étude clinique de Phase IIa pour Val-070.