Biom'Up (Saint-Priest, 69), spécialiste de l'hémostase chirurgicale, annonce le succès d'un placement privé d'un montant de 7,67M€ dans le cadre d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles sans droit préférentiel de souscription, réservé à des catégories de personnes. L'Offre représente 12,61% du capital social de la société pré-émission. Les fonds levés seront alloués à la poursuite et l'intensification des efforts de développement d'Hemoblast™ Bellows en chirurgie abdomino-plastique, chirurgie du genou et chirurgie du rachis, la poursuite des dépenses liées à la construction de la nouvelle usine de production à proximité du site existant (cf. First ECO 07/03/2018) ainsi que la poursuite des efforts liés à la commercialisation d'Hemoblast Bellows aux USA et en Europe et des activités courantes de la société.