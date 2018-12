Le groupe Malvaux, basé à Loulay (17 - 60M€ de CA - 410 salariés - domaine industriel de 59.000m² sur 5 sites et domaine logistique de 26.000m² sur 4 sites), est spécialisé dans la fabrication de panneaux contreplaqués et décoratifs à base de bois. Il travaille auprès des secteurs du nautisme, du ferroviaire et de l'hôtellerie de luxe. En pleine croissance (environ +26%), le groupe a levé 5,6M€ en fonds propres et quasi-fonds propres auprès de Bpifrance ainsi que 3,5M€ sous forme de dette auprès de ses banques historiques.