Opteven (CA 2018 prév. : près de 153M€ ; Lyon, 69), compagnie d'assurance spécialisée en garantie panne mécanique, contrat d'entretien et assistance, a finalisé l'acquisition de l'activité garantie panne mécanique en France de Mapfre Warranty France, filiale de Mapfre Warranty Spa Italie, détenue à 100% par Mapfre Asistencia, compagnie multinationale d'assurance, réassurance et de services. Cette acquisition vient renforcer le positionnement d'Opteven sur les marchés retail et corporate, où il est déjà très présent. De plus, l'opération, associée à la croissance organique de l'entreprise, devrait lui permettre de dépasser les 180M€ de CA en 2019.