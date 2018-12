Roquette (Lestrem, 62), un leader mondial des ingrédients d’origine végétale à destination des marchés de l’Alimentation, de la Nutrition et de la Santé, a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de Crest Cellulose, auprès de son précédent propriétaire Pravesha Industries, un acteur majeur des emballages pharmaceutiques en Inde. Basé également en Inde, Crest Cellulose est un fabricant d'excipients pharmaceutiques. La création de cette joint-venture renforcera la position de Roquette parmi les leaders mondiaux des excipients pharmaceutiques d’origine naturelle et en tant que fournisseur majeur de l'industrie pharmaceutique. L’ajout du savoir-faire et des capacités de production de Crest Cellulose à l’expertise de Roquette sur le marché des excipients pharmaceutiques créera de nouvelles opportunités, aussi bien pour les clients et les collaborateurs de Roquette que pour ceux de Crest Cellulose, les deux entreprises partageant le même engagement en faveur de l'innovation, de la qualité et de l'excellence.