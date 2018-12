Eurexo (Louveciennes, 78), société d'expertise en assurance dommages aux biens et en responsabilité civile et filiale du groupe Prunay, développe une nouvelle branche premium. Elle se dote ainsi d'un nouveau directeur exécutif premium : Philippe Lacoste. Responsable de l’installation de toute la branche Premium d’Eurexo, il est chargé de regrouper les experts, de renforcer les équipes, de cibler la clientèle et les assureurs spécialisés, et de proposer une offre personnalisée aux clients déjà existants et futurs pour les sinistres à fort enjeu tant Entreprise qu’Industriels ou VIP.