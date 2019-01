Numii, indicateur de santé au travail issu de l'intelligence artificielle, permet de mieux prévenir les maladies professionnelles et de mieux comprendre les interactions homme/robot. Basée à Pessac (33), la société AIO développe Numii. Le produit est présent au CES Las Vegas et a notamment remporté un Innovation award le 7 janvier 2019 au cours du salon. Numii cherche dorénavant des investisseurs et entend organiser un tour de table afin de "toucher toutes les entreprises engagées dans des démarches RSE", en France comme à l'international.