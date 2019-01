Société de la Tour Eiffel (Paris, 75) loue 3.000m² de bureaux supplémentaires sur son Parc Eiffel La Défense-Nanterre-Seine (92), portant à 13.000m² les locations signées en 2018 sur ce parc de 69.000m², désormais occupé à 80%. Sur les 3.020m² de bureaux qui viennent d'être signés, 770m² sont conclus avec Samsic (Cesson-Sévigné - 35), leader des services intégrés, et 645m² avec Waycom (Suresnes, 92), spécialisé dans les solutions de cloud computing, auxquels s'ajoutent 880m² en renouvellement et extension pour le grossiste Takara Belmont et 725m² d'extension pour le groupe Daikin (Nanterre, 92), spécialiste de la climatisation et du chauffage.