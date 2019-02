Stormshield (Issy-les-Moulineaux, 92), leader européen de la sécurité des infrastructures numériques, a nommé respectivement Eric Hohbauer et Alain Dupont en tant que directeur général délégué. Tout en continuant d’assurer leurs fonctions de direction des ventes et de direction des services clients, Eric Hohbauer et Alain Dupont participeront plus activement à la gouvernance de l’entreprise et au pilotage des activités au sein du Comité Exécutif, dans un contexte de forte croissance.