Implanet (Martillac, 33) est une société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou. Elle fait le point sur son CA, en baisse de 14% en 2018 (6,7M€). Implanet considère ne pas disposer d'un fonds de roulement suffisant à 12 mois et étudie différentes solutions pour financer en avril 2019 son plan stratégique. En effet, pour l'exercice 2019, Implanet entend déployer le modèle des ventes en direct sur les marchés cibles européens prometteurs (Royaume-Uni, Allemagne...), poursuivre un partenariat avec Kico Knee Innovation Company PTY (cf. First ECO du 20/11/2018) et finaliser un partenariat commercial structurant pour le déploiement de l'implant Jazz aux États-Unis au premier trimestre.