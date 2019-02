Senioriales (Toulouse, 31 - 208 collab.) développe un concept d'habitat pour les retraités autonomes. La société accueille plus de 5.000 résidents et réalise un CA de 84,7M€ sur l'année 2017-2018. Elle a nommé Dominique Genest en tant que directeur général adjoint. Il se chargera notamment de la commercialisation locative, de la gestion du parc immobilier, du management des équipes de sites et du déploiement de l'offre de services.