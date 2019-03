Eurotunnel (filiale de Getlink - Paris, 75) et In Groupe (ex-Imprimerie Nationale - Paris, 75 - 1.000 collab. - CA : 283,2M€) ont signé un partenariat pour équiper les terminaux d’Eurotunnel de sas PARAFE (Passage rapide automatisé aux frontières extérieures), pour préparer le Brexit. Eurotunnel, en effet, fait transiter plus de 11 millions de passagers chaque année entre Coquelles (62) et Folkestone (Royaume-Uni). Fruit d’un travail collectif mené depuis plusieurs mois entre les équipes d’Eurotunnel et In Groupe, sous l’égide du Ministère de l’Intérieur, cet investissement financé par Eurotunnel dans des technologies de pointe permettra de fluidifier le passage aux frontières des voyageurs détenteurs d’un passeport biométrique.