Le groupe alsacien Poulaillon annonce l'acquisition du site de production 365 Matins à Saint-Vit, près de Besançon

Spin-off du LORIA (Université de Lorraine - CNRS - Inria) fondée en 2015, Antsway (Nancy, 54 ; 7 personnes) est spécialisée dans le domaine de l’optimisation de tournées et la gestion de flottes de véhicules. Elle a développé, au terme de 4 ans de R&D, une solution logicielle unique, nommée AntsRoute™, dédiée aux professionnels de l’intervention et de la logistique, qui cherchent à optimiser leurs tournées, maîtriser l’usage de leurs flottes de véhicules et le cas échéant y intégrer des véhicules non polluants. Elle vient de conclure un premier tour d’investissement pour un montant de 500K€ auprès du fonds d’amorçage IT-Translation Investissement et du fonds Fira Nord Est géré par Finovam Gestion. Cette augmentation de capital va permettre à Antsway de lancer la commercialisation de son logiciel.