SNCF Réseau va rénover l'axe St-Pol-Etaples : un investissement de 75,5M€

Au cours de son exercice 2016-2017 clos le 30 juin 2017, le groupe Bonduelle (Renescure, 59), leader mondial des légumes prêts à consommer, présent en conserve, surgelé, frais et traiteur, a dépassé, pour la première fois de son histoire, les 2Mds€ de CA (2.288,1M€), soit une progression de 16,3% en données publiées. Cette évolution s'explique par une croissance interne solide, un taux de change favorable (+1%) et l'intégration depuis le 21 mars 2017 de la société américaine Ready Pac Foods (cf. First ECO 27/02/2017).