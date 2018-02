La Nordiste Dhimyotis veut développer son réseau de partenaires européens

Dans le cadre de l’appel à projets lancé en septembre 2017, Engie Axima, filiale du groupe Engie experte en transition énergétique et numérique, Amiens Cluster et la Tech Amiénoise ont récompensé les entreprises suivantes pour leurs solutions innovantes dans le domaine du smart hôpital : - Qarnot Computing (Montrouge, 92), qui a conçu le Q.rad, un radiateur-ordinateur utilisant des microprocesseurs comme source de chaleur ; - Sweepin Connect (Dijon, 21), une plateforme géo-intelligente qui permet la localisation et le guidage sans balise des utilisateurs dans un bâtiment à partir de leurs smartphones ; - Guidemoi (Amiens, 80), start-up qui propose une solution de stationnement et de guidage intelligent dans l’hôpital. Les trois sociétés lauréates ont pu présenter leur projet lors d'une matinale dédiée à l'innovation et à l'e-santé à Amiens le 17 janvier 2018.