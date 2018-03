Sublimed (Moirans, 38), société spécialisée dans le développement de solutions non médicamenteuses pour la prise en charge des patients douloureux chroniques, annonce avoir obtenu le marquage CE pour son dispositif médical de classe IIa actiTENS et son application smartphone permettant de le piloter et de collecter des données de suivi patient. "Le dispositif actiTENS est proposé à la prescription aux 250 centres antidouleur français avant un déploiement à l'international", indique Nicolas Karst, le président co-fondateur. "Une nouvelle levée de fonds est prévue courant 2018 pour accompagner cette ambition". Par ailleurs, Sublimed vient de recevoir la certification ISO 13485 pour son système de management de la qualité, délivré par l'organisme notifié BSI.