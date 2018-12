Lors du conseil d'administration du 28 novembre 2018, M. Henri Ghosn a présenté sa démission de ses fonctions de PDG et d'administrateur de la Société Française de Gestion et d'Investissement (SOFRAGI ; Paris, 75). Sollicité sur proposition unanime du conseil d'administration, M. Philippe Taffin, directeur des investissements d'Aviva France, et représentant permanent d'Aviva Vie au conseil d'administration de SOFRAGI (du 3 juillet 2012 au 16 novembre 2018), membre du Comité d'audit et de gestion (du 30 novembre 2012 au 16 novembre 2018), a accepté d'assumer, pendant une période de transition jusqu'à l'assemblée générale annuelle devant se tenir en juin 2019, les fonctions de PDG avec l'objectif notamment de rechercher un candidat pour une nouvelle direction générale de la société. La gestion financière et administrative de la société continuera à être assurée par Cybèle AM.