Le fabricant d'abri de piscines Azenco (Cazères, 31) annonce l’ouverture de deux nouvelles agences en Italie (Milan) et en Espagne (Madrid). "Nous avons enregistré en 2017 une croissance de près de 50% sur le marché espagnol. Cela nous a convaincus d’ouvrir une deuxième agence à Madrid et de renforcer nos investissements à l’échelle locale. En cas de succès de cette agence, nous comptons en ouvrir d’autres sur tout le territoire," explique Leslie Recarte, directrice Pros et export chez Azenco. "Pour l’Italie, nous avons souhaité ouvrir un showroom dans ce pays pour accélérer nos ventes et mettre en valeur nos innovations." En 2018, le groupe table sur un CA de 24M€ et entend se développer en France comme à l'international pour accélérer cette croissance.