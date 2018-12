Grant Thornton (Neuilly-sur-Seine, 92), groupe d’audit et de conseil en France et dans le monde, annonce le lancement de sa campagne de recrutement qui court jusqu’à la fin de l’année 2019. Outre ses métiers traditionnels (Audit, Expertise-Conseil, Conseil Opérationnel, Conseil financier et Juridique et Fiscal), le cabinet cherche à faire évoluer les profils pour répondre aux nouveaux enjeux des entreprises. Au total, le cabinet souhaite attirer près de 550 professionnels.