Cheops Technology (Canéjan, 33 - CA 2018 : 104M€ - 450 salariés), spécialiste du cloud et des infrastructures informatiques, fait entrer la société de gestion Irdi Soridec Gestion (Toulouse, 31, Bordeaux, 33 et Montpellier, 34) à son actionnariat. Ce dernier souhaite accompagner le Girondin dans ses projets de croissance externe en France et à l'international.