L'Isae-Supaero, Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace à Toulouse (31), accueillera à l'été 2019 un espace de 800m² dédié aux entreprises, baptisé l'InnovSpace. Objectif : favoriser l'innovation et l'entrepreneuriat au sein du campus. Il comprendra un showroom, des services pour le prototypage rapide (Fablab), un pré-incubateur, un espace dédié aux technologies immersives et un centre d'ingénierie concourante. L'école compte déjà trois projets en cours de pré-incubation : - Hinfact, une technologie utilisant l'oculométrie pour déterminer où se pose le regard du pilote et pouvoir identifier et corriger des erreurs. Le prototype, une application d'aide à la formation, verra le jour en janvier 2019. Une levée de fonds est prévue cette même année ; - Speeryt, qui vise à améliorer l'efficacité de la transmission des données sur le protocole internet ; - U-Space, fournisseur de systèmes spatiaux clé en main afin de faciliter l'accès à l'espace. Elle développe notamment le CubeSat, un nano-satellites.