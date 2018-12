A l’occasion du SIMI 2018, Icade Promotion (Issy-les-Moulineaux, 92), Icade Santé (Issy-les-Moulineaux) et Korian (Paris, 75) ont signé trois contrats de construction de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation en Ile-de-France et en Nouvelle Aquitaine, qui ouvriront d’ici 2021: Le Perreux-sur-Marne (94), Livry-Gargan (93) et Saintes (17). Il s'agit de 3 projets de relocalisation de structures existantes et d’extension de leurs activités. - Projet de relocalisation de Korian Joncs Marins au Perreux sur Marne (contrat VEFA Icade) : 100 lits d’hospitalisation complète et 30 places d’hôpital de jour autorisés et un pôle de consultations. Démarrage des travaux en juillet 2019 pour une mise en exploitation en juillet 2021 ; - Projet de relocalisation et de regroupement des cliniques Korian Sully (Livry Gargan) et Korian Roger Salengro (Noisy-le-Sec, 93) à Livry Gargan (contrat de promotion immobilière) : 166 lits d’hospitalisation complète et 25 places d’hôpital de jour autorisés et un pôle de consultations. Démarrage des travaux en janvier 2019 pour une mise en exploitation en mars 2021 ; - Projet de relocalisation de la clinique Korian Château de Mornay (Saint-Pierre-de-l'Isle) à Saintes (contrat de promotion immobilière) : 60 lits d’hospitalisation complète et 14 places d’hôpital de jour autorisés et un pôle de consultations. Démarrage des travaux en mars 2019 pour une mise en exploitation novembre 2020.