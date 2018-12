Newfund (Paris, 75) lance officiellement son fonds Newfund Nouvelle-Aquitaine - Euskal Herria (Newfund NAEH - cf. First ECO du 26/11/2018). Celui-ci vise à collecter 7M€ afin de soutenir une vingtaine de start-up en région Nouvelle-Aquitaine et du Pays Basque espagnol (entre 150 et 500K€ par société). Agathe Descamps a été choisie comme correspondante de Newfund dans la région. Les premiers investissements réalisés par Newfund NAEH sont attendus au premier trimestre 2019.