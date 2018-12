Baudelet Environnement (Blaringhem, 59 - 430 salariés), spécialiste de la collecte, le traitement et la valorisation des déchets, a acquis la société familiale Polak & Fils (Hazebrouck 59 - 15 collab. - CA : 1,9M€), active dans l'assainissement, le balayage et le nettoyage industriel. Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de croissance externe et de diversification d’activités du groupe Baudelet Environnement et vient renforcer son offre en matière de traitement des déchets industriels. Suite au rachat, la direction et l’effectif de la société Polak & Fils restent inchangés.