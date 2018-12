La plateforme de financement participatif PreUp (Nancy, 54 ; groupe Mentor) vient de reprendre les actifs de la plateforme Unilend (Paris, 75) à la barre du Tribunal de commerce de Paris. Lancée en 2013 et pionnière du crowdlending en France, celle-ci a cessé ses activités en octobre 2018. Suite à ce rachat, PretUp conserve la marque Unilend et son système unique en France d'offres de prêt par enchères. PretUp reprend également la gestion des encours d’Unilend à la place du prestataire de paiement SFPMEI afin de défendre les intérêts des prêteurs de la plateforme. PretUp devient ainsi l'acteur de crowdlending français N°1 en nombre de particuliers inscrits avec plus de 54.000 prêteurs.