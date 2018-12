LNC Therapeutics (Bordeaux, 33) est spécialisé dans la recherche et le développement en médecine. Elle élargit son conseil d'administration à deux membres externes : le Dr Mathieu Simon (expertise de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies) et Catherine Combot-Plétan (expérience en stratégie et gestion de projets de R&D et de médicaments biologiques innovants). Ces nominations prennent effet immédiatement.