Engie Ineo (La Défense, 92), spécialiste des solutions électriques, des systèmes de communications complexes et d'information, a acquis la société Sodelem à Duisans (62). Comptant 112 salariés, celle-ci étudie et réalise les installations électriques (courants forts, courants faibles, systèmes de surveillance et de sécurisation, câblages informatiques, éclairage parkings) dans le domaine tertiaire. Son secteur d'activité principal est la grande distribution et le déploiement de bâtiments industriels et hôteliers. Sodelem permet ainsi à Engie Ineo d'enrichir son offre, et Engie Ineo permet à Sodelem de poursuivre son parcours de croissance.