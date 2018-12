Basé à Toulouse (31), le fournisseur d'électricité verte et locale Ilek lance la première offre de gaz bio produit en France, près de Brest (29). "Nous avons décidé de faire évoluer Ilek de fournisseur d’électricité verte à premier fournisseur d’énergies 100 % vertes pour l’électricité et le gaz", explique Julien Chardon, pdg et cofondateur de la société toulousaine.