Mathevon (près de 400 salariés ; CA 2018 : 34M€ ; Saint-Etienne, 42) est un acteur de renommée mondiale dans la fabrication de pièces de sécurité en superalliages (en particulier inconel) et acier inox exposées aux environnements difficiles. Un pool majoritaire d'investisseurs financiers, mené par Siparex, accompagné d'Arkea Capital, Africinvest et BNP Développement, entre au capital du groupe stéphanois. Cette opération (MBO majoritaire) s'inscrit dans le cadre d'une reprise organisée autour de l'équipe dirigeante, emmenée par Sébastien Jérinte et Pierre Gachet. Ils investissent significativement, permettant la sortie des actionnaires financiers entrés en 2010, en particulier Aquasourca. Les nouveaux moyens financiers permettront la mise en oeuvre d'un plan stratégique ambitieux, visant notamment un développement dans l'aéronautique et aérospatiale/défense, ou d'autres diversifications sectorielles, soutenu par une démarche active de croissance externe.