Sica Atlantique est un opérateur majeur de la logistique portuaire des productions agricoles et des agrofournitures régionales, basé à La Rochelle (17). À l'automne 2018, sa filiale EVA (Établissement Vraquier de l'Atlantique) s'est fait livrer un bâtiment (St Martin) d'une capacité de 50.000 tonnes. En 2019, EVA compte mettre l'accent sur la traçabilité et la sécurité alimentaire afin de valoriser ce nouveau local. Une certification GMP + est notamment en cours d'obtention. Un communiqué de presse détaille la volonté de l'entité de valoriser ses investissements au service de ses clients. Son objectif principal : "Conforter sa place au cœur de trafics porteurs et poursuivre son développement avec la perspective de nouveaux investissements matériels dans les années à venir".