Le constructeur de poids lourds Scania France, dont le siège est à Angers (49), renforce l’organisation de ses services. Afin d’améliorer la gestion de son réseau et de renforcer ses liens avec ses ateliers, tout en améliorant son offre de services, le groupe a nommé Yves Thépaut en tant que directeur développement réseau et stratégie, et Stéphane Boidin, directeur services.