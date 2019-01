François Châtel et Thomas Froehlicher, respectivement président et directeur général de l'école internationale de management Rennes School of Business (35) ont dévoilé le 7 décembre 2018 le nouveau plan stratégique et pédagogique 2018-2023 de l’École, à l’occasion de l’inauguration du nouveau campus international de 21.000m² composé de 4 bâtiments d’enseignement, d’espaces de co-working, d’espaces extérieurs de convivialité, d’un terrain de sport et d’une résidence pour accueillir les étudiants internationaux. L’ambition de l’École à 5 ans : devenir l’une des business schools les plus novatrices et multiculturelles en Europe. L’École entend doubler son budget (70M€ en 2023), capter de nouveaux étudiants étrangers (+50%) de 100 nationalités différentes, étendre les programmes d’Executive Education (de 8 à 12% du budget) et favoriser l’alternance. Rennes School of Business tient à renforcer son ancrage dans l’écosystème régional en favorisant l’installation sur son campus rennais de 7 grands partenaires internationaux (les deux premiers partenaires provenant de Chine et d’Inde) en conjuguant cette présence avec de nouvelles alliances stratégiques (IMT Atlantique, B<>Com, Agrocampus Ouest, INRA), et en favorisant le multiculturalisme (parcours immersifs bilingues, généralisation du double-diplôme PGE-MSc, lancement d’un Global Bsc). Le nouveau plan stratégique 2018-2023 voit déjà plus loin et s’accompagne d’une nouvelle identité de marque qui sera déployée plus largement à partir de mars 2019. Le logo évolue légèrement et la signature de marque devient #Unframed Thinking.