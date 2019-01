Terra Energies (Bordeaux, 33) est un fonds d'investissement qui soutient le développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Aquitaine. Il investit dans la centrale photovoltaïque de Saint-Magne (33 - 22ha). Cette centrale, exploitée depuis juillet 2018, comporte 40.000 panneaux solaires et produit 15GWh. 12M€ ont été investis dans la centrale (40% pour Quadran, 30% pour Calen et 30% pour Terra Energies) et une campagne de financement participatif de 200K€ sera bientôt lancée sur la plateforme de crowdfunding WiSeed.