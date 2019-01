Omnes, via son fonds Capenergie 3, et Bpifrance, via son fonds France Investissement Energie Environnement, prennent conjointement une participation minoritaire dans UNITe (CA 2017 : 26M€ ; Lyon, 69), producteur d'énergie renouvelable indépendant. Fondé en 1985 par Hugues Albanel, UNITe, via sa filiale Hydrowatt (Lyon), est un spécialiste reconnu de l'hydroélectricité en France. UNITe détient actuellement un parc dont la puissance totale installée en région représente 77MW. Son objectif est de doubler sa capacité installée. L'opération va permettre à la société de poursuivre sa croissance, fondée sur une stratégie de développement de centrales en France et à l'international.