OSE Immunotherapeutics est une entreprise de biotechnologie de Nantes (44) spécialisée dans l'activation et la régulation immunitaire en immuno-oncologie, dans les maladies auto-immunes et en transplantation. L'entreprise annonce la nomination de Julien Perrier au poste de Chief Commercial Officer. Julien Perrier dispose d’une large expérience du marketing et de la mise sur le marché de produits leaders en immunothérapie. Il participera au développement de la société aux Etats-Unis avec la création d’une nouvelle équipe spécialisée en immunothérapie et basée à Boston.