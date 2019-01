Spécialiste de la transformation digitale au service des entreprises et de l’expérience client, Ineat Group (siège à Lille, 59 ; présent à Paris, 75, Lyon, 69, Bruxelles, Londres, au Canada et en Asie - 300 collab. - CA : 21M€) vient d'acquérir la société québécoise Solutéo (une dizaine de salariés), qui conçoit des so­lu­tions pour aider les en­tre­prises à in­no­ver grâce aux tech­no­lo­gies mo­biles. Ineat étend ainsi son activité à l'international et compte désormais 25 salariés au Canada. Les effectifs vont continuer à s'étoffer puisque l'entreprise prévoit de recruter 40 collaborateurs supplémentaires à Montréal d'ici 2020. Ineat Group va également ouvrir de nouveaux bureaux dans l'ouest canadien et aux États-Unis.