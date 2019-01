Toulouse Métropole (31) et la Région Occitanie vont conduire une étude d'opportunité pour la création d'une halte ferroviaire à Lespinasse (31). Ce projet date de 2012. L'étude, estimée à 100K€, s'étendra sur un an et permettra d'aborder diverses thématiques (socio-économie, impact sur l'exploitation ferroviaire, procédures administratives, intermodalité, foncier,…).